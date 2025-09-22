Los animalistas denuncian el abandono de una colonia felina en Balaguer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La entidad aninalista SOS Bigotis Balaguer ha denunciado el abandono de una colonia felina en la que han llegado a vivir una treintena de gatos urbanos y que se encuentra en un solar propiedad de una empresa del sector de la construcción de la calle Sant Pere Martir de la capital de la Noguera.

Los cuidadores no pueden acceder a ella porque alguien, los propietarios u otras personas que han hecho uso de la finca urbana, han cambiado la cerradura por segunda vez desde el mes de julio, lo que les impide suministrar alimento y agua a los gatos que habitaban en la colonia. La cuidadora que se encargaba de esas tareas podía acceder gracias a un acuerdo verbal con el propietario, que ha quedado sin vigencia tras el cambio de la cerraja.

Por otro lado, en el recinto ha estado viviendo durante varias semanas una perra adulta con varios cachorros a la que los vecinos han visto en algunas ocasiones trasladar gatos muertos con la boca. El animal fue retirado ayer del solar.

Según las mismas fuentes, se ha producido la muerte de varios gatos, aunque la imposibilidad de acceder al recinto no permite que las bajas puedan ser contabilizadas.

SOS Bigotis reclama la intervención de la Paeria para salvar a los gatos de la colonia.