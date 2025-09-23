La evolución histórica y social de queso, a través de etiquetas recopiladas en los cinco continentes durante los últimos 50 años

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Los amantes del queso tienen un motivo más para visitar La Seu d’Urgell. Y no es solo la celebración de la tradicional Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que este año cumplirá 31 años y que se enmarca en la milenaria Fira de Sant Ermengol. Se trata de una nueva exposición que repasa la evolución histórica y social de este producto a través de etiquetas recopiladas en los cinco continentes durante los últimos 50 años. Forman parte de la extensa colección de más de 300 álbumes que Montserrat Noya Fabregat, coleccionista de L’Hospitalet de Llobregat, ha donado a la capital de l’Alt Urgell, y que reúne un total de 168.800 ejemplares.

El Espai Sant Ermengol se ha convertido así en un nuevo lugar de referencia para los que quieran conocer más detalles sobre el queso. El diseño de las etiquetas permite observar la evolución del etiquetaje del queso hacia la sociedad de consumo, analizar las diferentes estrategias gráficas, y seguir la historia a través del contenido de sus etiquetas, que en ocasiones representan momentos clave, personalidades o personajes que forman parte de la cultura popular.

Noya valora positivament la bona acollida de la col·lecció. - C. SANS

Noya, emocionada al ver la buena acogida de La Seu a su colección, explicó quelas etiquetas de quesos elaborados y comercializados en diferentes puntos del mundo están “clasificadas por orden alfabético del país y de cada marca” hasta completar 319 álbumes. La donación se formalizó hace ahora un año en el marco de la Fira de Sant Ermengol, que este año se celebrará entre el 17 y el 19 de octubre.

La coleccionista explicó que el primer centenar de etiquetas que recopiló procedían de una charcutería que regentaba junto a su hermana. Con el tiempo supo que en Francia era habitual coleccionarlas y, tras ponerse en contacto con un club galo, empezó los primeros intercambios. Con el tiempo recibió en herencia 100.000 etiquetas de un holandés. Noya asegura que “mi colección no podría estar en un lugar mejor que en la ciudad que hace años se convirtió en la capital del queso y que visito cada año para degustarlo con motivo de su feria”.

Singularidad

La colección destaca por su singularidad, ya que la recopilación de este tipo de elementos tiene muy poca tradición fuera de Francia. La ciudad valora de manera muy positiva la donación de la colección, que contribuye a fortalecer su imagen como capital del queso. La colección completa de Noya está depositada en el archivo comarcal, donde ocupa más de 16 metros lineales y está ya catalogada. Los responsables del archivo quieren mantener “viva” esta colección con nuevas incorporaciones, y para ello pedirá etiquetas a los artesanos del queso que visiten la feria.