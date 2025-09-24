Buscan a un 'boletaire' de 83 años desaparecido desde ayer en Abella de la Conca

Publicado por segre IMágenes Creado: Actualizado:

Una veintena de dotaciones trabaja desde última hora del martes en la búsqueda de un buscador de setas de 83 años desaparecido en Abella de la Conca, en el Pallars Jussà. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 20.06 horas. El hermano del desaparecido explicó que habían salido a buscar setas, se habían separado y no sabía nada de él.

El punt de comandament del dispositiu de recerca.Amado Forrolla

Los Bombers lo buscan por la zona del Coll de Bóixols con el apoyo del equipo de drones, la unidad canina y los especialistas de los GRAE.

Seguiremos informando