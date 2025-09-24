SEGRE

Buscan a un 'boletaire' de 83 años desaparecido desde ayer en Abella de la Conca

Una veintena de dotaciones de los Bombers trabajan en el dispositivo de búsqueda, en la zona del Coll de Bóixols

Dispositiu de recerca del boletaire desaparegut a Abella de la Conca.
Lluís Serrano
Publicado por
segre
IMágenes

Creado:

Actualizado:

En:

Una veintena de dotaciones trabaja desde última hora del martes en la búsqueda de un buscador de setas de 83 años desaparecido en Abella de la Conca, en el Pallars Jussà. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 20.06 horas. El hermano del desaparecido explicó que habían salido a buscar setas, se habían separado y no sabía nada de él.

El punt de comandament del dispositiu de recerca.

El punt de comandament del dispositiu de recerca.Amado Forrolla

Los Bombers lo buscan por la zona del Coll de Bóixols con el apoyo del equipo de drones, la unidad canina y los especialistas de los GRAE.

Seguiremos informando

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking