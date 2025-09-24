El turismo registró su tercer mejor agosto con cerca de 126.000 viajeros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sector turístico de Lleida cerró el pasado mes de agosto con el tercer mejor registro en número de viajeros, mientras que el número de pernoctaciones creció también en unas seis mil más en relación al mismo mes del año pasado. En cambio, en julio los registros fueron distintos: mientras que hubo apenas 98 viajeros más, el número de pernoctaciones en establecimientos de Lleida cayó en 7.866, lo que confirma que los turistas mantuvieron su apuesta especialmente por el Pirineo aunque recortaron la duración de las visitas. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) difundidos ayer, el mes de agosto se cerró con 125.749 viajeros, solo por detrás de los registros de agosto de 2023 y de 2019, cuando en plena pandemia se batió un récord histórico.

En número de viajeros, la cifra de agosto de 2025 fue superior a la del pasado 2024 en 6.869 viajeros, mientras que en pernoctaciones hubo este año un total de 298.491, casi seis mil más que el mismo mes del año pasado. Los deportes de aventura, la naturaleza, la cultura y la gastronomía son el plato fuerte para los turistas durante los meses de verano, sobre todo, desde que la pandemia obligó a buscar alternativas de viajes con el mínimo de aglomeraciones. Fue en agosto de 2019 cuando se batió la cifra máxima de turistas en Lleida, con 129.580 viajeros y 316.002 pernoctaciones.