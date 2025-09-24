Empiezan las obras de la planta de gasificación de Tracjusa en Juneda

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Las obras de la planta de gasificación de Tracjusa ya han empezado, después de más de 10 años desde la presentación del proyecto y con previsión que entren en funcionamiento en enero de 2027. Según ha explicado Eduard Cau, presidente de Gestió Agroganadera de Ponent (GAP), responsable del proyecto, la instalación podrá quemar hasta 45.000 toneladas de Combustibles Sólidos Recuperados (CSR) al año. Son residuos que provendrán de la recogida doméstica y que van a las plantas de selección de toda Cataluña. Con el gas de síntesis que generarán podrán sustituir el uso actual de gas natural e incrementar la producción de fertilizantes orgánicos y biogás. Ante el rechazo que genera el proyecto en determinados alcaldes y ecologistas, Cau ha defendido que es “sostenible” y están haciendo las cosas bien.

El proyecto está liderado por GAP Cooperativa, de la cual forman parte unos 160 ganaderos de la zona, y está desarrollado por el Grupo Griñó. Tal como han explicado sus impulsores este miércoles, el objetivo principal es obtener gas de síntesis a través de una planta de gasificación por dejar de depender del gas natural para generar calor, que ahora consumen gracias a las primas del Estado que finalizarán el año que viene.

El proyecto cuenta con una inversión de 25 millones de euros financiados a través de GAP y Griñó y una subvención de la Generalitat de 2,5 millones. Con la nueva planta de gasificación se pretende incrementar la producción de biogás y fertilizantes que ya se hacen a Tracjusa y llegar a las 18.000 toneladas de fertilizante. Para hacer este fertilizante se llegarán a tratar 145.000 toneladas en el año de purines (un 60%) y el resto otros residuos orgánicos de la industria agroalimentaria y otros provenientes de la zona como restos de gallinaza o de granjas de terneros. Con las instalaciones actuales, Tracjusa sólo puede gestionar 100.000 toneladas de purín al año. La nueva planta prevé también la creación directa de 15 puestos de trabajo.

Eduard Cau también se ha referido a la polémica que genera el proyecto entre alcaldes de la zona y una plataforma contraria. “Hace años que lo discutimos y pienso que se ha politizado bastante con bastante demagogia”, ha remarcado. En cualquier caso, ha asegurado que lo único que hacen es aplicar la autorización que les han dado, la cual ha definido como “especialmente exigente”, ya que antes de autorizar “se lo han mirado por el derecho y por el revés”. Por eso, Cau ha remarcado que cumplirán las condiciones de la “forma más estricta que sepamos”.

Aunque 12 alcaldes recurrieron el permiso de las obras que ahora han empezado, este no llegó a resolverse. Hace un par de semanas la Plataforma Antiincineradora presentó un nuevo contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Juneda por haber dado el permiso de obras y desde el GAP Cooperativa están convencidos de que no tendrá recorrido judicial, tal como pasó con el contencioso que se presentó para paralizar la autorización ambiental.