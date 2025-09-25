Aparece sano y salvo el 'boletaire' desaparecido en el Alt Urgell y continúa sin éxito la búsqueda en Abella de la Conca

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El buscador de setas que se había dado por desaparecido este jueves hacia las tres menos cuarto de la tarde en el Alt Urgell ha aparecido sano y salvo en su coche a las cuatro de la tarde. El 'boletaire' iba acompañado de otra persona por la zona del Coll de la Trava, en el municipio La Vansa i Fórnols, cuando los dos se han separado y han perdido el contacto. Al recibir el aviso, los Bombers han iniciado inmediatamente un dispositivo de búsqueda.

Por otra parte, se mantiene sin éxito el dispositivo para encontrar al buscador de setas de 83 años que desapareció en los bosques de Bóixols, en Abella de la Conca, Pallars Jussà.

Los Bomberos de la de la Generalitat, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, los Agentes Rurales y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), mantienen el dispositivo para encontrar al hombre de 83 años que desapareció el martes por la tarde cuando buscaba setas con su hermano de 85. Ambos son vecinos de Figuerola d'Orcau y la desaparición se produjo en un bosque del cuello de Bóixols. Los efectivos localizaron su bastón, que sirvió para delimitar la zona.

Aconsejan tomar medidas de precaución para evitar perderse

Los Bomberos explican que se tienen que tomar algunas precauciones, como comprobar la previsión meteorológica, informarse de la zona si se desconoce y llevar ropa adecuada, comida y agua.

En este sentido, la ropa de colores vivos facilita la localización en caso de pérdida. También llevar móvil o GPS.

En caso de desorientarse, piden llamar al 112. Es muy importante no ir solo y mantener siempre el contacto visual o verbal con los compañeros. Tomar puntos de referencia como caminos y el sitio donde se ha aparcado. Adaptar la actividad a la condición física y edad. Y cuándo el día es más corto, planificar el retorno para volver antes de que se haga oscuro.