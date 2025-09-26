«Duran i Sanpere quería democratizar el conocimiento»

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

¿Quién era Duran i Sanpere?

Agustí Duran i Sanpere diseñó, no tan solo cómo se tenía que investigar, sino los servicios de archivística, museología, conservación... Toda una política cultural para acercar a la ciudadanía la historia de nuestro país. Nació a finales del siglo XIX en Cervera. Su padre era el líder del partido liberal de Cervera, con ideas progresistas, pero dentro de la órbita de la burguesía local. Junto a Frederic Gómez Gabernet se interesaron en descubrir la historia de Cervera, en pleno noucentisme, el catalanismo cultural y político.

Y fue a estudiar a Barcelona.

Fue a estudiar Filosofía y Letras a Barcelona, pero en 1910 le obligaron a estudiar Derecho en Madrid. En 1912 hay un conflicto en la Paeria con mosén Pinós y sale en defensa del rector, que estaba salvando los documentos de la historia de Cervera. Y entonces les nombran a él y a Frederic Gómez como archiveros municipales. En 1914 ganó un concurso del Instutut d’Estudis Catalans que premiaba las mejores experiencias de Catalunya en archivos y museos. Junto con Bosch Gimpera fundan el servicio de investigaciones arqueológicas del Institut d’Estudis Catalans y posteriormente le eligieron como archivero de Barcelona.

¿Cómo se plantea esta triple exposición?

Inauguramos tres exposiciones en el archivo, la biblioteca y el museo comarcal, porque fue él quien creó estas instituciones. Las agrupó bajo un concepto que ya no existe, el Centre Comarcal de Cultura de Cervera. Quería preservar todo el conocimiento, recogerlo en una institución y hacerlo público, democratizarlo para toda la población. También lo hizo en Barcelona, donde creó el Institut Municipal d’Història de Barcelona.

En el momento esta concepción integral debía ser moderna.

Y lo sigue siendo. En los últimos 50 años se ha ido separando, diluyendo y atomizando. Y ahora se está retomando esta política cultural.

La inauguración arrancó en la Universitat.

La inauguración la planteamos en un formato de fiesta. Sin Duran i Sanpere, no tendríamos Universitat. Al final de la guerra el edificio quedó destruido por los bombardeos y movilizó todos los recursos de donde pudo para reconstruirla, de la mano del rector de la Universitat de Barcelona, Antoni Tarroja, por ello el instituto lleva su nombre. Hoy tenemos el edificio para uso de la ciudadanía, con las instituciones como la UNED, el depósito de archivos, el archivo comarcal y la biblioteca.

¿Qué encontramos en el archivo?

En el archivo tenemos el fondo personal de Duran i Sanpere, de la familia y de su trayectoria profesional y hemos hecho una selección. Fue el primer archivo comarcal de Catalunya. El conseller de Cultura le encargó que hiciera el Pla d’Arxius de Catalunya y como prueba piloto la Generalitat en época republicana financió este archivo comarcal con un primer técnico que fue Federic Gómez Gabernet.

¿Y en la biblioteca?

Fue la primera biblioteca popular que financió la Generalitat en 1934 y queríamos homenajear a la primera bibliotecaria, Mercè Masvidal. En su dietario explica la fundación, los años de posguerra y el franquismo. Y se ha hecho una selección de libros de préstamo escritos por Duran i Sanpere, estudios de su obra, su familia, la Casa Duran y la obra de Eulàlia Duran, que ha continuado el legado de su padre como historiadora.

Y de la biblioteca al Museu.

Sí, con los Geganters de Cervera, que también están relacionados con Duran i Sanpere. Cuando crearon el archivo municipal buscaban documentación por todas las casas de Cervera. En una rúa de Corpus vio que el Gegant Rei llevaba un pergamino en la mano, hizo parar la rúa y descubrió que era un pergamino de la época de los reyes católicos que daba uno de los privilegios de la ciudad de Cervera. Fue uno de los primeros documentos que entró en el archivo. En el Museu, los alumnos del conservatorio interpretaron los gozos que le escribieron los trabajadores del Arxiu Històric de Barcelona cuando se jubiló en 1957.

La exposición del Museu es la que será itinerante.

Sí, se podrá ver en Cervera hasta el 6 de enero. Queríamos explicar quién era, qué aportaciones había hecho y qué legado nos queda. Estos tres ámbitos están acompañados de citas de su hija, Eulàlia Duran, que resumen su trayectoria. Era una persona dinámica, activa y cuando se tenía que construir el país tras la guerra, ahí estaba.

¿Ha sido suficientemente reconocido?

Sí, estamos ante una institución a la misma altura que Pompeu Fabra o Vicens Vives. Duran i Sanpere ordenó el patrimonio y la organización de los servicios. Al no tener carnet de partido, fue criticado por los dos lados, por los catalanistas más puristas y por los franquistas, y por ello quedó en un segundo plano. Murió con la caída de la dictadura, pero sus ideas continuaron con Max Chaner, el primer consejero de Cultura que se casó con Eulàlia Duran. Se le conoce mucho por su tarea durante la guerra para salvar los archivos y el patrimonio. Y con esta exposición queremos reequilibrar y explicar todas sus facetas como museólogo, etnólogo o en la cultura popular. También fue miembro de muchas asociaciones, él parte de las entidades culturales, del pueblo, y nunca se olvidó de Cervera.

¿Qué vínculo tiene con Duran?

Esta semana presento mi tesis doctoral sobre cómo los museos trabajan la cultura popular desde una perspectiva histórica. Y Duran i Sanpere tiene mucho que ver en la historia de los museos. Soy de Cervera, hice prácticas en la Casa Duran y siempre he estado muy ligado al archivo y la biblioteca.

¿Hacía tiempo que trabajaban en el proyecto?

Sí, fue un encargo del Museu de Cervera, su directora Mireia Pedro ha coordinado el proyecto. Y ha sido un gran trabajo de equipo con el archivo, la biblioteca y la diseñadora Anna Domenjó.