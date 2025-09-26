Localizan sin vida al 'boletaire' desaparecido en Abella de la Conca desde el martes

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Bombers han localizado el cuerpo del buscador de setas desaparecido en Bóixols, en el término municipal de Abella de la Conca (Pallars Jussà). El hombre, de 83 años, estaba desaparecido desde el martes por la noche. El aviso se recibió a las 20.06 horas. El buscador de setas iba acompañado de su hermano hasta que en un momento dado se separaron.

Los Bombers trabajaban este viernes con una quincena de dotaciones y esta mañana habían vuelto a utilizar los drones. En la zona también se encontraban todos los perros de la unidad canina. En la jornada del miércoles, Paco Olmedo, subjefe territorial de Bomberos, explicó que trabajaban con la hipótesis de que el boletaire se hubiera desorientado y no hubiera podido volver al punto donde estaba su hermano. En este sentido, dijo que el desaparecido podría estar en un lugar de difícil acceso y que la abundante vegetación de la zona obligaba a hacer una búsqueda “palmo a palmo”.

