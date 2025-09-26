Siguen sin hallar al ‘boletaire’ de Bóixols tras dos días de búsqueda

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, los Agentes Rurales y el Sistema d'Emergències Mèdiques, así como voluntarios, continuaron ayer una jornada intensa de búsqueda del hombre de 83 años que desapareció el martes por la tarde cuando buscaba setas junto a su hermano de 85 en Abella de la Conca, en el Pallars Jussà. Ambos son vecinos de Figuerola d'Orcau y la desaparición se produjo en un bosque del Coll de Bóixols. Durante la noche, se destinaron más de 40 efectivos a la búsqueda, en la que trabajaron de forma intensa con el grupo canino, los GRAE, los GRAF y el Equipo de Prevención Activa Forestal. El dispositivo se centra en una zona intensiva de unas 80 hectáreas. Durante la noche y la mañana, los Bomberos tuvieron dos búsquedas simultáneas de boletaires, después de que desapareciera un hombre de 77 años la noche del miércoles en Gombrèn, en el Ripollès. Finalmente fue hallado en aparente buen estado ayer por la mañana.

En Bóixols, los Bomberos señalaron que mantendrían el operativo esta noche con una treintena de efectivos y hoy volverán a usar drones. En la zona también trabajaban todos los perros de la unidad canina y no descartan pedir canes de búsqueda de cadáveres. En la jornada del miércoles, Paco Olmedo, subjefe territorial de Bomberos, explicó que trabajaban con la hipótesis de que el boletaire se hubiera desorientado y no hubiera podido volver al punto donde estaba su hermano. En este sentido, dijo que el desaparecido podría estar en un lugar de difícil acceso y que la abundante vegetación de la zona obligaba a hacer una búsqueda “palmo a palmo”. Asimismo, ayer al mediodía se recibió el aviso de otra persona perdida mientras buscaba setas en la zona del Coll de la Trava, en La Vansa i Fórnols, en el Alt Urgell. Su acompañante fue quien dio el aviso. Sobre las 16.00 horas pudo regresar por su propio pie hasta su coche. En Senterada, en el Jussà, se recibió otra alerta de la desaparición de un boletaire de 76 años. Fue su yerno quien avisó al mediodía. Finalmente,pudo contactar con su familiar y este lo fue a buscar en la zona donde estaba. Al parecer, estaba bien, con algún golpe.

Cerca de 200 avisos en las comarcas leridanas en 12 años

Según las estadísticas publicadas por los Bomberos de la Generalitat, en los últimos doce años se han recibido un total de 180 avisos por búsquedas de boletaires en las comarcas leridanas. La comarca que concentra un mayor número de salidas de este tipo es el Alt Urgell, con 81, seguida del Pallars Jussà y el Solsonès, con 28 cada una entre 2012 y noviembre de 2024. En la última semana se han registrado varios casos. El martes hubo dos búsquedas en Montferrer i Castellbò y en Coll de Nargó. Los Bomberos señalan que se deben tomar algunas precauciones como comprobar la previsión meterológica e informarse de la zona si se desconoce. Llevar ropa adecuada, comida y agua. En este sentido, la ropa de colores vivos facilita la localización en caso de pérdida. También llevar móvil o GPS. Es importante no ir solo y mantener siempre el contacto verbal o visual con los compañeros.