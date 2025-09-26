Una multinacional vende parques solares sin construir de Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Univergy, una multinacional hispanojaponesa que opera en el sector de las renovables, ha puesto en venta tres parques solares de Lleida ready to build, un término de la jerga financiera que se traduce como listo para construir y que, en la práctica, equivale a un proyecto que todavía no ha superado la fase de papel, es decir, la de la tramitación administrativa.

Si alguien sospechaba que la avalancha de solicitantes de permisos para plantas de energías renovables en Lleida incluía a empresas más interesadas en vender los proyectos que en llevarlos a cabo, sus dudas quedan despejadas con la propuesta de Univergy difundida por nTeaser, una empresa que se define como “un facilitador neutral que acompaña a ambas partes durante el proceso de compraventa”.

Operaciones como la venta de los parques BCN Solar, en Urgell, a la petrolera Shell, apuntan en la misma dirección.

Los tres proyectos, que se ubican en Alfés, en Artesa de Lleida y en Lleida, tienen características en común como tratarse de plantas de pequeño tamaño, de entre 0,87 y 1,57 MW (megawatios, miles de kilowatios) de potencia y de entre 1,5 y 2,4 hectáreas de extensión.

Hay otras coincidencias, como la previsión de disponer de todas las autorizaciones a lo largo del cuarto trimestre de este año (la mayoría están concedidas, aunque faltan algunas como las licencias de obra municipales) y poder comenzar a generar electricidad y verterla a la red en menos de dos años, a partir del segundo trimestre de 2027.

El EPC, que es el presupuesto de ingeniería, adquisiciones y construcción, suma 3,7 millones de euros entre los tres parques solares, y a eso hay que añadirle los alquileres de la tierra, a entre 1.500 y 1.800 € por hectárea y año (firmados para 35 prorrogables por 15 más), y los costes de conexión, que van de de 20.536 € a 39.849 €.

Propuestas sin precio y “más información en la siguiente fase”

“Se compartirá más información en la siguiente fase”, señalan varios de los epígrafes de la propuesta de venta de los parques solares de Lleida, incluidos en una carpeta con otros siete en Moià, Tarragona, València, Alicante, Murcia, Cádiz y Toledo, que no ofrece datos sobre el precio. NTeaser propone enviar una manifestación de interés no vinculante para “explorar la oportunidad” de la transacción. Las condiciones de esa oferta “se compartirán de forma confidencial y directa con el vendedor”, anota. Y, “si se ajustan a las expectativas” de este, el intermediario “coordinará los siguientes pasos, incluyendo una reunión directa entre ambas partes”, señala. Las propuestas sí informan acerca de si existe o no endeudamiento asociado a cada uno de los proyectos. “Envíe una expresión de interés para descubrir todos los detalles de la carpeta” de proyectos, señala el folleto en varias ocasiones.