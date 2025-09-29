El municipio de Lleida con el índice socioeconómico más alto está en la montaña y el más bajo, en el llano

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Matadepera vuelve a ser el municipio de más de 500 habitantes con el índice socioeconómico más alto del Cataluña. Con datos de Idescat de 2022 publicadas este lunes, el indicador concentra en un solo valor datos en los ámbitos laborales, educativos, de inmigración y de renta. La media catalana es de 100, y el municipio del Vallès Occidental, que ya ocupó el primer lugar el año anterior, tiene un índice de 130. Lo siguen Castellolí, en Anoia (125,5) y Tiana, en el Maresme (124,6). El primer municipio leridano en el ranking se encuentra en el Pirineo y tiene un índice de 120,3: Alt Àneu. En el lugar opuesto, un municipio de Lleida se sitúa en la cola. Se trata de Barbens, en el Pla d'Urgell, con un índice de 54,4.

Diferencias en educación, empleo , migraciones y renta

El IST concentra en un solo valor la información de varios indicadores. Uno de ellos es el porcentaje de población ocupada entre los 20 y los 64 años y, entre los municipios de más de 500 habitantes, destacan Les Masies de Roda (81,0%) y Vilablareix (80,6%) con el índice más alto, mientras que el más bajo son Talarn (37,1%) y Querol (49,3%). También se tiene en cuenta el peso de los trabajadores de baja calificación, que en Matadepera son el 3% del total, mientras que en Soses (39,1%) y Sant Pere Pescador (35,2%) multiplican por más de diez a la población vallesana.

Otro de los indicadores es el del porcentaje de gente con estudios bajos, que en Vallromanes es del 3,7% y en la Fatarella, del 31,2%. Con respecto a los que no tienen estudios postobligatorios, en Fontanals de Cerdanya sólo son el 1,1%, mientras que en la Jonquera, el 57,6%. Los extranjeros de países de renta baja o media son menos del 1% del total en Guils de Cerdanya o en Monistrol de Calders, pero en Guissona pasan del 50%. Y la renta media por persona, que en Cataluña se sitúa en los 15.519 euros, se dispara hasta los casi 25.000 en Matadepera o Bolvir, mientras que en Salt o en Massalcoreig se queda en los 10.000 euros.

