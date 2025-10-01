Agramunt consolida este año la academia del Torró

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Agramunt pondrá un año más el acento en la formación con la segunda edición de la Acadèmia del Torró. Este proyecto pedagógico, que nació el año pasado, se consolida y se amplía llegando a más de 80 estudiantes de tres centros: las escuelas de hostelería de Lleida y del Pallars y la especialidad de panadería y pastelería del instituto de Agramunt. Las sesiones tendrán lugar el viernes previo e irán a cargo de los maestros artesanos y profesionales Sergi Aritzeta, Àngel Lluch, Jordi Farrés y Sònia Solé. Aprenderán técnicas como la cocción tradicional del turrón, la importancia de la IGP, el papel del turrón dentro de la gastronomía y su contribución en la investigación y la innovación. La directora de la feria, Tamara Lombardo, subrayó que esta iniciativa refuerza la apuesta por la formación de futuros profesionales del sector.

La 36 edición de la Fira del Torró se celebrará los días 11 y 12 de octubre y reunirá a 51 expositores y más de 130 paradas. El Pavelló Dolç contará con cinco marcas de turrón con IGP y el Aula del Gust acogerá demostraciones en directo de especialistas como Elisa Franza, jefe de pastelería del restaurante Enigma de Albert Adrià, Maria Nicolau, Ivan Pascual, Lluc Crusellas y Arnau París, entre otros.

Paralelamente, el Aula del Tast ofrecerá experiencias como el hermanamiento del pan Piri-Ponent con el Torró d’Agramunt, mientras que el Espai Cuinetes estrenará recetas adaptadas a niños con intolerancias alimentarias.

El Espai Foodgonetes, con foodtrucks y música en directo, celebra 10 años con trece conciertos en la plaza Fondandana, y en la plaza del Mercat se potenciarán las actividades de animación infantil para atraer al público familiar.

Además, la feria reconocerá con el título de Torronaire d’Honor a la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa. El certamen se completará con la carpa de la Cuita, donde habrá demostraciones en directo de la Cuita del Torró d’Agramunt, y el Aula de la Xocolata i el Vi.