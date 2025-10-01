Tres puntos de alerta de irrupción de animales en las carreteras leridanas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación señala, en una respuesta parlamentaria, que se está preparando un proyecto para instalar tres puntos con un sistema de detección de animales en la vía en la provincia de Lleida. Así, añade que está previsto iniciar la licitación de estos sistemas en 2026. Actualmente, según recuerda el departamento, el Servei Català de Trànsit tiene instalados y en funcionamiento tres de estos sistemas en las comarcas de Girona.

Este sistema de detección sirve para avisar de manera dinámica a los usuarios de la irrupción de animales en la carretera o en los márgenes y, según Agricultura, “es una herramienta de mejora de la seguridad viaria”. En este sentido, asegura que el avisador de fauna consiste en cámaras equipadas con sensores que vigilan la carretera en todos los sentidos de circulación y también en el entorno de la infraestructura para detectar y grabar la presencia de animales. En caso de que se detecte, mediante Inteligencia Artificial, se genera un aviso que pone en marcha los paneles luminosos a pie de carretera para alertar a los conductores con un señal de peligro para que reduzcan la velocidad.

En la misma respuesta parlamentaria, la conselleria señala que el año pasado se registraron 883 accidentes en las comarcas leridanas provocados por fauna salvaje como jabalíes. Una cifra superior a la de 2023, cuando hubo 802. La Noguera fue la comarca catalana que registró más accidentes de este tipo el año pasado, con un total de 224, seguida del Segrià, con 197. En el conjunto de Catalunya, según los datos aportados a la conselleria por los Mossos d’Esquadra, hubo 3.638 accidentes provocados por animales.