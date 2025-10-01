La Val d'Aran, sin telefonía móvil

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Conselh Generau d'Aran ha alertado este miércoles de una caída generalizada del servicio de telefonía móvil en el valle. La falta de cobertura en Aran se sufre desde ayer martes y el Conselh ha anunciado que trabaja en coordinación con los servicios de emergencia del territorio para minimizar los efectos de este apagón en la telefonía móvil. En este sentido, indica que la sala de control de Pompièrs Emergéncies continúa activa en el teléfono 974 64 00 80 y para contactar con los servicios médicos de Aran Salut se puede llamar al 973 64 00 04.

Ampliaremos la información