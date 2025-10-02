Desmantelan una plantación de marihuana con 2.000 plantas en un espacio natural protegido en Fulleda

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals llevaron a cabo el jueves de la semana pasada una operación conjunta en Fulleda (Garrigues) que ha permitido desmantelar una plantación de 2.023 plantas de marihuana en un Espacio Natural Protegido (PEIN) del Valle de Vinaixa. Con la ayuda de drones que han permitido hacer la vigilancia y delimitar el perímetro de la plantación, los Mossos han conseguido detener a dos hombres, de 51 y 31 años, que ya han ingresado en la prisión. Habría tres personas más que fueron detectadas en el lugar, pero pudieron huir. El jefe de Investigación de la ABP Pla d'Urgell-Garrigues, Rubèn Carrera, ha explicado a la ACN que en poco más de un año han desmantelado en Les Garrigues más de 8.000 plantas de marihuana.

El sargento Rubèn Carrera explica que a principios de agosto se llegó una comunicación formal de los Agents Rurals después de detectar la plantación de marihuana al espacio protegido. Como después de tantos años de lucha contra este tipo de delitos los Mossos tienen constatada la dificultad para acceder a las plantaciones sin ser detectados por sus responsables, decidieron hacer la inspección con drones y descubrieron varios bancales y como mínimo tres personas en el lugar. A medida que avanzó la investigación, los Mossos se dan cuenta de que tal como ya pasa con las plantaciones de interior, en esta de exterior se habrían aplicado algunos fitosanitarios y productos para acelerar la producción y adelantar la recolección antes de octubre.

A raíz de este detalle, Carrera destaca que la policía decidió “precipitar” la investigación. También por el hecho que detectaron entre dos y tres “edificaciones” en la zona boscosa, posiblemente construidas desde la primavera, donde los responsables de la plantación vivían para poder controlarla. Incluso había como una especie de torre de vigía construida en lo alto de unos árboles para poder ver si se acercaba alguien desde lejos.

La operación de desmantelamiento del jueves pasado se hizo de forma conjunta con los Agents Rurals por varios motivos. En primer lugar, porque la plantación se encontraba en un espacio protegido y se hizo una roturación de masa forestal para poder sacarla adelante. También porque hubo un vertido de productos fitosanitarios y acumulación de suciedad y material de acampada como fogones con un “daño en el medio bastante importante”. Aparte de la roturación forestal, los responsables de la plantación también habrían desviado el curso natural del agua y generado riesgo de incendio por la materia vegetal seca que acumularon en los márgenes de la plantación así como por el uso de fogones de butano en un espacio protegido.

El asalto se hizo con agentes de la Unidad de Investigación y el ARRO, y también drones y un helicóptero en cámara térmica. Diferentes grupos coordinados perimetraron y accedieron a la zona a primera hora de la mañana y a pesar de la abrupta orografía del terreno y la densa vegetación, pudieron localizar y detener a dos de los cinco hombres que se encontraban en aquel momento en la plantación. Uno de ellos llevaba una riñonera con 1.500 euros y apunta en el hecho que sería el responsable de la organización en el lugar de la plantación. La policía también encontró la documentación de una tercera persona de las que habrían conseguido huir durante el asalto. Una huida que los Mossos ven justificada porque se trata de personas que hace meses que viven en el lugar y conocen perfectamente toda la zona para poder huir o esconderse.

Más de 2.000 plantas de dos metros de altura por valor de unos 2 millones de euros

Una vez asegurada la zona por los agentes del ARRO, el resto de mossos accedieron e inspeccionaron toda la explotación. En total localizaron 2.023 plantas de dos metros de altura y un metro y medio de envergadura totalmente cargadas de cogollos, y 103 kilos de ovillos ya secados. En total, una vez recolectados, la policía cree que se podrían obtener más de 1.000 kilos de ovillos con un valor aproximado de unos 2 millones de euros.

El sargento Rubèn Carrera destaca en este sentido que las plantas están modificadas genéticamente y aunque esté la sensación que la marihuana es una “droga blanda”, tienen entre un 20 y un 30% de pureza, cuando hace unos años, este índice sólo era del 3%. En esta plantación también se han utilizado técnicas de cultivo avanzadas, como el uso de tutores robustos para cada planta para guiarlas y soportarlas, con lo que no hacía falta que desarrollaran un tallo tan grueso y de esta forma se incrementaba la producción de cogollos. De hecho, cada planta pesa más 3 kilos y estos, 500 gramos, son ovillos.

Seis toneladas de plantas hasta la comisaría de Les Borges Blanques

Una vez se recogieron muestras de plantas de los diferentes espacios se las empezó a cortar. El peso total de la cosecha superaba los 6.000 kilos de materia vegetal, que fueron trasladados al exterior de la comisaría de les Borges Blanques, en una imagen que los sindicatos hicieron correr el lunes para denunciar la falta de espacio por gestionar este material y la necesidad de incorporar cambios en la gestión de estas batidas para evitar tener que conservar durante días la droga en las instalaciones policiales.

Los Mossos recogieron indicios para la investigación en todos los espacios de la instalación y por parte de los Agentes Rurales para realizar su informe y actos para constatar toda la afectación del Espacio Natural Protegido de la Vall de Vinaixa, para concretar el delito contra la flora y la fauna y otras infracciones administrativas cometidos. También se ha localizado el arrendatario de los terrenos a quien se ha escuchado en declaración y ha denunciado daños por valor de 313.000 euros a los cuales se tiene que añadir la estimación del coste de retirar toda la maleza, desperdicios, cabañas y otros elementos de la infraestructura del bosque. Los detenidos pasaron el domingo a disposición judicial y han ingresado provisionalmente en la prisión.