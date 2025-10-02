El pueblo de Alpicat impulsa de 32 pisos de alquiler asequible: de dos y tres habitaciones con trastero y aparcamiento por 450 euros

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alpicat ha impulsado la construcción de un bloque de 32 pisos de alquiler de protección oficial en una iniciativa publico-privada con la cooperativa Celobert SCCL, que será la promotora de las viviendas situadas en unos terrenos detrás del supermercado Bonpreu. Las obras empezarán tan pronto como se pueda con la previsión de que el edificio esté terminado en dos años. El procedimiento de selección de los inquilinos adjudicatarios lo efectuará el consistorio, que próximamente aprobará los requisitos que tienen que cumplir los solicitantes. El alcalde de Alpicat, Joan Gilart, ha dicho que la iniciativa quiere dar respuesta a la elevada demanda de este tipo de vivienda al municipio, sobre todo de jóvenes y personas mayores.

Se trata del primer proyecto de estas características que se impulsa en el municipio. Los promotores prevén construir pisos de entre 60 y 70 metros cuadrados de dos y tres habitaciones con trastero y aparcamiento por un precio de alquiler de 450 euros. Asimismo, las viviendas serán energéticamente eficientes y de conformidad con la normativa urbanística y de vivienda correspondiente. El consistorio aprobó al pleno del pasado lunes la cesión del solar en la cooperativa, de una superficie de 1.217,50 metros cuadrados, para 75 años.

Las bases para acceder al proceso de selección de los inquilinos adjudicatarios se aprobarán próximamente por el Ayuntamiento en el marco de la legislación aplicable. "Hay unos requisitos mínimos regulados por el Govern por normativa. A partir de aquí, Ayuntamiento y Cooperativa iremos haciendo la elección de las personas que lo puedan necesitar", ha explicado Gilart, quién también ha dicho que la iniciativa está pensada "básicamente por la gente del pueblo".