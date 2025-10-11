Una imagen de Lleida, finalista en el concurso Mi Rincón Favorito: embalses y acantilados rojizos del Montsec

La quinta edición del concurso nacional de fotografia en Instagram Mi Rincón Favorito, que impulsa el turismo con imágenes de sus participantes, dio a conocer ayer las imágenes finalistas de Catalunya y, aunque la fotografía presentada por la provincia de Lleida, la imagen de Camarasa, no fue seleccionada para la final, sí logró situarse entre las once imágenes que representaron a Catalunya en la fase estatal. La instantánea de Camarasa, obra de Albert Altés, muestra los embalses y los acantilados rojizos del Montsec en una composición que combina la fuerza natural del Prepirineo leridano con una luz crepuscular muy cuidada. Su selección coloca esta localidad de la Noguera entre los rincones más destacados de Catalunya, junto con Vilanova de Sau, Amer, Siurana o Deltebre, entre otros. En total, 11 imágenes catalanas han competido por los premios nacionales, que suman 1.500 euros repartidos entre los cinco primeros clasificados y diez accésits adicionales. Este año el certamen ha reunido a 4.000 fotografías procedentes de toda España y ha distribuido más de 7.000 euros en galardones entre las categorías locales y estatales.