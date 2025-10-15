Las nuevas dependencias de Acción Social, listas a finales de año

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa prevé finalizar a finales de año la reforma de las antiguas oficinas de CaixaBank, situadas en la planta baja del edificio consistorial, con el objetivo de ampliar las dependencias del Área de Acción Social municipal y mejorar así la atención a la ciudadanía. El alcalde, Marc Solsona, el concejal de Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, y la concejala de Acción Social y Comunitaria, Anna Carné, visitaron ayer las obras, adjudicadas en dos lotes a las empresas Kiruri Logística y Refrigeració Miquel Garcia, con un presupuesto total de 329.195 euros, subvencionado por la diputación de Lleida. El proyecto permitirá habilitar seis despachos, una sala de reuniones y un baño.

El alcalde destacó la importancia de esta actuación porque “mejoramos la atención a las personas y, al mismo tiempo, recuperamos la fachada del ayuntamiento en su totalidad como servicios municipales”. Garrofé detacó que las obras consisten en la reforma integral del espacio, con la renovación completa de las instalaciones y la colocación de un suelo térmico, actuando sobre una superficie construida de 187 metros cuadrados. Ya se ha ejecutado un 40% de los trabajos y quedan pendientes detalles como la carpintería exterior de aluminio.