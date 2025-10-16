El consistorio llama a los vecinos de 80 años para que expliquen vivencias

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Les Borges ha convocado a las personas que este año cumplen 80 años para que compartan sus recuerdos con la ciudadanía. Se hará aprovechando la fiesta de homenaje a los octogenarios y octogenarias de la capital el próximo 16 de noviembre en el Pavelló de l’Oli. Lo que pretende el consistorio es que los vecinos nacidos en 1945 expliquen recuerdos de las décadas de los cincuenta y sesenta para tener constancia de cómo era la ciudad a mediados del pasado siglo XX, según indicaron fuentes municipales. Para participar en la Festa dels 80 anys los interesados tienen que comunicarlo al consistorio antes del 24 de este mes bien en persona o llamando por teléfono al ayuntamiento. Las personas que lo deseen podrán ser grabadas por Borges Televisió y recibirán como regalo el vídeo contando sus historias, indicaron las mismas fuentes. El consistorio busca de esta forma que no se pierda la memoria colectiva y el recuerdo de cómo era Les Borges. La inicitiva ya se puso en macha hace dos años.

El ayuntamiento, con el apoyo del Memorial Democràtic, retomó a primeros de este año el proyecto del Banc de Memòria Digital que inició en 2008, aunque después quedó aparcado. Ahora tiene un nuevo formato audiovisual que quiere preservar y compartir las historias de vida de borgencs y borgenques, velando también por la transmisión de conocimiento entre las generaciones mayores y más jóvenes, según fuentes municipales. Se han completado varias entrevistas a vecinos y vecinas de Les Borges, que se suman a la cincuentena que ya se hicieron cuando se puso en marcha esta experiencia por primera vez. El consistorio considera que “es un buen momento para hacer un llamamiento a la participación y ampliar la red de memoria viva”, por lo que llama a formar parte de este proyecto a todos los que quieran compartir sus experiencias de vida, recuerdos profesionales y personales, vivencias sobre hechos históricos locales o de otros ámbitos, conocimientos sobre oficios tradicionales o historias del patrimonio cultural, algo que también se persigue con la fiesta dedicada a los vecinos que cumplen 80 años.

Se está llevando a cabo la transcripción de los relatos recogidos para ponerlos a disposición de los que quieran consultarlos, ya que “si este material no se procesa, no es material histórico”, indicó el consistorio.