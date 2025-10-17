El consistorio quiere adquirir La Fassina

El edificio de la Fassina alberga la sede del Museu, el Casal y parte de la Escola de Música. ; Array

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona quiere adquirir el edificio de la Fassina donde actualmente se encuentra la sede del Museu de Guissona, el Casal de la Gent Gran y una parte de la Escola Municipal de Música. Actualmente el consistorio tiene alquilado el inmueble por 2.700 euros mensuales, un contrato que termina a finales del 2028. El alcalde, Jaume Ars, explicó que a principios de octubre llegaron a un primer acuerdo con el propietario para poder comprar el edificio. La voluntad del consistorio es cerrar el acuerdo a finales del 2026, cuando se definirá cómo se realizará la compraventa.

Según Ars, la idea del equipo de gobierno es poder trasladar toda la actividad de la escuela de música en la Fassina y destinar las dependencias que ocupan en la Casa de la Cultura a otros servicios municipales. Desde el 2019 el espacio de la Fassina acoge los ensayos de orquestra, conjuntos instrumentales y los grupos corales, y los ensayos de la coral Doll de Veus. Actualmente la escuela cuenta con 230 alumnos.

Cabe recordar que el año pasado empezaron las obras de la primera fase de construcción del nuevo Museu de Guissona en el antiguo párquing del parque arqueológico. Por otra parte, se ha adjudicado la redacción del proyecto de adecuación del parque arqueológico de la ciudad romana de Iesso por 36.157,03 euros para definir su funcionamiento, el plan de usos y las futuras excavaciones.