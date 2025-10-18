Roban en la sede del Club Ciclista de Agramunt y lo queman para no dejar rastro

Unos desconocidos robaron a primera hora de la madrugada de ayer en la sede del Club Ciclista de Agramunt, situado en la zona del Safareig, y posteriormente le prendieron fuego para no dejar rastro. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 6.32 horas y activaron tres dotaciones. El fuego, que pudo ser rápidamente extinguido, calcinó principalmente documentos y material de la entidad, mientras que sustrajeron “unas carpas que compramos el año pasado, bebidas, comida, cafeteras y ropa de la BTT Transiscar que se celebró el pasado sábado”, explicó el presidente de la entidad, Ramon Hernández, que lamentó que “después prendieron fuego y se ha quemado todo, ahora estamos evaluando los daños”. Hernández agradeció la rápida actuación de los servicios de emergencias. El caso está bajo investigación.

Además, la noche del jueves se produjo una nueva reyerta en la calle donde, según testigos, se exhibieron armas blancas como un machete. La pelea la iniciaron cuatro personas y se acabaron viendo implicadas una quincena en la calle Sió, al parecer vinculados a enfrentamientos previos entre jóvenes que hubo la madrugada el fin de semana y el miércoles.

La alcaldesa, Sílvia Fernàndez, afirmó que “actuaremos con contundencia” y adelantó que “reforzaremos la presencia policial, instalaremos más cámaras de seguridad y hemos convocado una junta de seguridad local”. También agradeció la colaboración ciudadana y pidió que cualquier información sea denunciada a la Policía Local.

La policía investiga si los hechos están relacionados

La alarma vecinal se ha intensificado en Agramunt tras estos incidentes. El origen se remonta a la madrugada del domingo, cuando dos grupos se enfrentaron en el exterior de un local de ocio nocturno. Al día siguiente, hubo un nuevo altercado y el miércoles por la mañana hubo una tercera pelea. La cuarta algarada tuvo lugar el jueves por la noche. Vecinos aseguraron ayer sentirse inseguros y reclamaron más vigilancia policial, especialmente durante la noche.