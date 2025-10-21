Destrozan el funicular que conecta el barrio del Raval con el de l’Estació

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Puigcerdà ha condenado enérgicamente el acto de vandalismo que ha dejado fuera de servicio el funicular que conecta el barrio de l’Estació con el del Raval de les Monges y el centro histórico. Unos desconocidos han destrozado los cristales de la cabina, provocando la paralización del servicio y obligando a una sustitución que se alargará como mínimo una semana. El ayuntamiento denuncia que “este hecho no es solo una gamberrada, es un ataque directo contra los bienes públicos, una insensatez que perjudica de manera muy grave a las personas con movilidad reducida y supone un gasto que acaba pagando toda la ciudadanía”.

El consistorio ha asegurado que trabajará para reparar los cristales, que tienen que volverse a fabricar, “pero también perseguir y sancionar estas actitudes que no tienen cabida en una ciudad como la nuestra”. Asimismo ha anunciado que reforzará la vigilancia e impulsará campañas de concienciación para fomentar la convivencia y el respeto hacia los espacios públicos.