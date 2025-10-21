Dos encapuchados y con guantes asaltan un restaurante de Agramunt

Los Mossos d'Esquadra investigan un robo que hubo a primera hora de la madrugada de ayer en un hotel restaurante de Agramunt, el segundo en cuatro días en esta localidad del Urgell tras el del pasado viernes en la sede del Club Ciclista Agramunt, a la que prendieron fuego, como avanzó SEGRE. Investigan si ambos robos podrían tener relación.

El robo ocurrió en el Blanc i Negre 2, situado en la carretera hacia Cervera, alrededor de las 3.30 horas, cuando dos individuos encapuchados y con guantes accedieron al interior del local tras romper la cristalera a pedradas. Un huésped alojado en el hotel escuchó el ruido y llamó al 112. A los pocos minutos llegaron al lugar varias dotaciones de los Mossos d’Esquadra, que permanecieron allí hasta las 6.00 horas haciendo las pertinentes comprobaciones. Más tarde, el propietario del establecimiento presentó la denuncia correspondiente en la comisaría de Tàrrega. Las cámaras de videovigilancia captaron la secuencia del robo, que muestra cómo los asaltantes permanecieron apenas un minuto dentro del restaurante. En ese breve lapso de tiempo, forzaron una máquina tragaperras y trataron, sin éxito, de romper una segunda utilizando una herramienta parecida a un hacha.

“Impotencia e inseguridad”

Gabriel Ortiz, propietario del Blanc i Negre 2, explicó que el asalto les ha dejado una profunda sensación de impotencia e inseguridad. Recordó que el establecimiento dispuso durante 33 años de un sereno que velaba por la seguridad nocturna, pero que hace dos años decidieron prescindir de ese servicio al informatizar el sistema e instalar cámaras de seguridad. “Nos parecía suficiente, pero hechos así te obligan a replanteártelo. Quizás tendremos que volver a tener vigilancia presencial”, afirmó.

El suceso se suma a una serie de robos, peleas e incidentes registrados en los últimos días, que han incrementado la preocupación entre los vecinos. El ayuntamiento, consciente de la situación, convocó el sábado una reunión de urgencia sobre seguridad y anunció el refuerzo de la vigilancia policial durante las 24 horas del día.