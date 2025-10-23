Los Mossos abren una investigación por el adolescente de Almacelles que se quitó la vida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar los motivos del suicidio de un menor de 15 años de Almacelles que habría denunciado ser víctima de acoso escolar en el instituto donde estudiaba, según ha adelantado ‘El Periódico’ y confirmado SEGRE de fuentes policiales, que han apuntado que abrieron diligencias después de los hechos que tuvieron lugar el pasado mas de julio cuando, el chico se quitó la vida y la familia denunció que el joven recibía acoso en el centro.

El Departamento de Educación ha asegurado que el centro activó desde el primer momento todos los protocolos ante cualquier tipo de violencias en el ámbito educativo y que concluyeron que no había acoso en el ámbito escolar.

Dispones de ayuda: 024. Línea de atención a la conducta suicida Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.



Las personas que tengan pensamientos suicidas pueden encontrar apoyo y ayuda en los teléfonos 061 y 024

Fuentes del Departamento citadas por la agencia ACN añaden que Educación y FP han estado informados de todas las actuaciones que se han hecho por parte del centro en este caso y que se ha hecho un seguimiento y acompañamiento. Además, aseguran que si se encontrara alguna nueva evidencia que confirmara que se trata de un caso de ‘bullying’, se actuaría en consecuencia.

La asociación Rotos/Trencats, fundada por el padre de la alumna Kira López, que se suicidó y su familia siempre lo ha relacionado con el acoso escolar, ha denunciado a través de la red ‘X’ el caso de este joven de Almacelles. Aseguran que así se lo ha pedido la madre del menor con el fin de “concienciar” a la sociedad y para que la historia de su hijo no caiga en el olvido. Rotos/Trenats considera que decir que no hay “evidencias claras” del acoso, es admitir que no se actuó.