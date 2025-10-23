Restauran la cubierta del Castell

L’Espluga Calba ha completado las obras de restauración y consolidación del tejado del castillo, con una inversión de 170.000 euros y que ha contado con una subvención de Cultura. La intervención tenía como objetivo frenar el deterioro del edificio y prevenir las filtraciones de agua que amenazaban la cubierta.

El alcalde, Igor San Emeterio, avanzó que próximamente se renovará la puerta del castillo, con un coste de 13.000 euros, continuando así con las tareas de conservación. Además, se prevé eliminar algunos tabiques de las viviendas que ocupaban las monjas para recuperar la estructura original del castillo.

El tejado presentaba un mal estado de conservación, con filtraciones y riesgo estructural en elementos como las bóvedas. Se han salvado todos los elementos originales, aplicando tratamientos especiales contra hongos, humedades y plagas. La cubierta se ha reforzado con listones de madera, y se han mantenido todas las tejas árabes posibles. El proyecto ha incluido rejuntar las ventanas del desván, instalando medidores para futuras intervenciones. El castillo, construido en el siglo XIII, alberga el Aula Magna, un fresco con la primera carta de la población de l’Espluga Calba, el patio de armas con una gran pica de piedra, la sala de la Orden de Malta y un museo dedicado a la vida rural. El castillo estuvo ocupado por religiosas dominicas hasta 1963 y, tras su abandono, comenzó a degradarse hasta que, en 1966, fue adquirido por el ayuntamiento y se ha ido rehabilitando y se haabierto al público.