El béisbol arraiga en Tamarit

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La frecuencia con la que comienzan a verse por varias localidades de la Llitera jóvenes con una camiseta de béisbol de color blanco con la palabra Indios tiene un motivo: ese es el nombre del equipo con el que este deporte está arraigando en la zona desde que, hace dos años, se instaló en Tamarit el equipo del mismo nombre.

“Todo surgió en Binéfar hace cinco años, incluso nos federamos allí. Pero no nos dieron mucha bola. Nos cobraban por usar un parque”, explica Jean, uno de los promotores de la iniciativa, quien recuerda que “era difícil: estábamos federados y no teníamos campo”. Para entonces, desde 2022, ya competían en la Liga Independiente, formada por doce equipos de Aragón y Catalunya y en la que este año juegan una final de zona.

“Aquí no se había visto béisbol en la vida. Alguno, en la tele; pero pocos. Y ahora hay bastante afición, va mucha gente a verlos los domingos por la mañana”, señala Abel González, concejal de Deportes de Tamarit.

Juegan en el campo de las antiguas pistas de atletismo. “Apenas tenía uso. Hicieron una prueba y fue positiva, y poco a poco se han ido asentando. Ahora hemos resembrado el campo y en medio mes estará listo”, recuerda el edil. “Queríamos que hubiera más deporte en Tamarit, y desde el ayuntamiento les estamos dando todo el apoyo”, añade.

“Empezamos a jugar, uno conocía a otro, nos fuimos juntanto y vimos que había calidad. Y arrancamos como equipo”, recuerda Jean, quien explica que la plantilla de Los Indios tiene 23 miembros, “la gran mayoría somos de origen latinoamericano. Venezuela, Cuba y la República Dominicana son las principales nacionalidades de origen, y también hay gente de Nicaragua y de El Salvador, entre otros países”. Visten de blanco con verde y negro y de verde con amarillo y blanco.

A la afluencia de público local, que Jean achaca a que “al no ser un deporte muy visto la gente se anima”, se le suma la de los equipos visitantes, que “suelen traer bastante gente”. Algo tiene que ver ahí el tercer tiempo: “hacemos barbacoas; sobre todo cuando vienen de lejos, porque nos vemos menos”.