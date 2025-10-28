La DGA busca médicos para Barbastro y Fraga

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La consejería de Sanidad ha cifrado en quince médicos especialistas las carencias de la plantilla del hospital de Barbastro, el ambulatorio de Monzón y la Policlínica de Fraga.

Lo ha hecho en medio de una presión popular creciente por el deterioro del servicio que ahora canaliza la Plataforma en Defensa del Hospital, al calificar como “puestos de difícil cobertura” las quince plazas para las que acaba de convocar un concurso.

Se trata, en el caso del sector de salud de Barbastro, de ocho plazas de cirujano, cinco de General y Digestivo y tres de Traumatolgía y Ortopedia, y de cuatro especialistas en Medicina Interna, un oncólogo, un urólogo y un internista.

La convocatoria incluye algunas particularidades derivadas, precisamente, de su carácter extraordinario, como el hecho de que la selección de los aspirantes se efectuará mediante la valoración de los méritos que acrediten por la vía documental y sin que deban superar un examen.

Eso les da derecho a obtener una plaza de personal estatutario fijo, no de funcionario, siempre que cumplan algunos requisitos entre los que destaca uno: “tres años de permanencia en la situación de servicio activo en el centro elegido y adjudicado como destino en el concurso”, señalan las bases del concurso.

La normativa de la consejería también determina que “la no incorporación al servicio activo o la falta de permanencia de tres años en tal situación en el destino adjudicado y en el plazo establecido, sin causa justificada (...) impedirá el perfeccionamiento del nombramiento y la adquisición de la condición de personal estatutario fijo de la persona aspirante, y quedarán sin efecto todas sus actuaciones en el proceso”.