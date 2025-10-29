Las ratas se añaden a la lista de plagas que castigan los campos del Urgell

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

A la plaga de conejos que estropean los cultivos y provocan pérdidas económicas considerables, los agricultores de la zona de Verdú alertan que se le ha sumado otra plaga, ahora de ratas. Según explica Ramon Boleda, agricultor de Verdú, la presencia de ratas se ha disparado y ha empezado a afectar directamente a los frutos secos. “Hace tiempo que hay ratas pero desde este otoño, cuando enfurecemos madrigueras de conejos, salen muchas más de lo habitual que incluso suben a los árboles. Antes de cosechar pistachos vimos muchos frutos en el suelo con la piel comida, y eso solo lo pueden hacer las ratas, los pájaros no comen la piel”, relata Boleda, que calcula pérdidas de unos 300 kg en 10 hectáreas de pistacheros, unos 1.800 euros.

Además de los frutos, los daños también afectan a instalaciones de riego y conexiones eléctricas, puntos donde estos animales hace tiempo que se han establecido. “Ya nos habían mordisqueado tubos o cables, pero ahora también atacan los frutos, tanto pistachos como almendras”, lamenta Boleda.

Desde Pagesos o Conills aseguran que la situación se complica cada vez más, ya que a la plaga recurrente de conejos se añaden ahora las ratas. “Además, la densidad de conejos, lejos de reducirse, crece año tras año, mientras las medidas de control siguen siendo insuficientes”, denuncian.