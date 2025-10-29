Workshop ocupacional de récord

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Cerca de un centenar de personas en busca de empleo participaron ayer en el workshop ocupacional del Alt Urgell. La jornada batió el récord de participantes y de empresas que ofrecían puestos de trabajo. De las 27 firmas, un 30% eran de la comarca, mientras que el 70% restante procedían de Andorra y de la Cerdanya. Destacó también la presencia de empresas que participaban por primera vez en el acto, con 5 del Alt Urgell y otras 3 del Principat. En total se llevaron a cabo 250 entrevistas.