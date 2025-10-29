EMPLEO
Workshop ocupacional de récord
Cerca de un centenar de personas en busca de empleo participaron ayer en el workshop ocupacional del Alt Urgell. La jornada batió el récord de participantes y de empresas que ofrecían puestos de trabajo. De las 27 firmas, un 30% eran de la comarca, mientras que el 70% restante procedían de Andorra y de la Cerdanya. Destacó también la presencia de empresas que participaban por primera vez en el acto, con 5 del Alt Urgell y otras 3 del Principat. En total se llevaron a cabo 250 entrevistas.