Les Avellanes celebra este domingo la 9ª Fira de la Sal con unas cincuenta paradas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El municipio de Les Avellanes i Santa Linya celebra el domingo la novena edición de su Fira de la Sal, dedicada a la producción artesanal de este producto y que espera recibir más de seiscientos visitantes. La feria se celebra este año bajo el lema “La cuina i la sal”. Incluirá un mercado con medio centenar de paradas de artículos de alimentación y artesanía de proximidad, espectáculos de música y danza, juegos infantiles y exposiciones.

El Mercat de la Fira abrirá a las 10.00 en la plaza Major, y le seguirá la inauguración del certamen a las 10.30, amenizada por Sound de Secà. A las 11.00 habrá una actuación de la compañía de danza Montse Miret y, posteriormente, el cocinero Arnau París pronunciará una conferencia sobre la sal. El certamen concluirá con una nueva actuación de danza.

La alcaldesa de Les Avellanes, Lídia Ber, presentó ayer la feria en la Diputación junto con la diputada provincial Estefanía Rufach. Ber explicó que las salinas de su municipio estarán acompañadas por las de Gerri de la Sal y que París organizará un taller “espectacular” sobre “cómo usar estas sales de diferentes maneras”. Por su parte, Rufach apuntó que “ferias como estas nos ayudan a mostrar productos que nos diferencian”.