Encarcelado por ofrecer dinero a niñas a cambio de sexo en Vielha

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El juzgado de Vielha decretó el lunes prisión provisional sin fianza para un vecino de la capital de la Val d’Aran de 31 años que supuestamente agredió sexualmente a una menor de edad y habría ofrecido dinero a otras cuatro adolescentes para mantener relaciones sexuales. El individuo fue arrestado el pasado viernes por los Mossos d’Esquadra que había iniciado la investigación ese mismo día. Se da la circunstancia de que el investigado es el propietario de un establecimiento de restauración y el pasado febrero ya fue arrestado por un supuesto delito contra la libertad sexual de una mujer.

Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación el pasado viernes al tener conocimiento de unos supuestos abusos a una menor de edad. Los agentes contactaron con la víctima, que explicó que el agresor tenía un establecimiento de restauración en la capital aranesa tipo kebab y los hechos habrían ocurrido en el mismo local. Además, los agentes descubrieron que supuestamente el hombre ofrecía dinero a cambio de relaciones sexuales a chicas menores de edad que iban a su establecimiento. Estas propuestas las hacía cuando sus víctimas se quedaban solas en la zona de ocio del restaurante, donde hay un espacio con futbolines y billares, que es frecuentado por jóvenes de la zona.

Por todo ello, fue arrestado el mismo viernes como presunto autor de un delito contra la libertad sexual y otros cuatro delitos de corrupción de menores por haber ofrecido dinero a otras jóvenes a cambio de sexo, aunque sin conseguirlo. Asimismo, se da la circunstancia que el hombre ya fue detenido el pasado febrero por otra supuesta agresión sexual a una mujer, en este caso mayor de edad. Tras su arresto, los investigadores fueron recabando información del sospechoso, que pasó el lunes a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vielha, que decretó su ingreso preventivo en prisión ante el riesgo de reiteración delictiva y de fuga.

Precedente

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado recientemente la condena a cinco años de prisión para otro hombre, un exprofesor de guitarra, de una academia de Vielha — actualmente cerrada—, por abusar de una alumna desde que tenía 11 años entre 2015 y 2017, como avanzó SEGRE. El tribunal ha confirmado así la pena impuesta por la Audiencia de Lleida en su sentencia y rechaza el recurso presentado por la defensa del procesado. El hombre ya había sido condenado por forzar a una mujer en Gausac.