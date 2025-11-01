Teatro y gincana protagonizan el English Day en la comarca

Algerri ha acogido este año la séptima edición del English Day de la Noguera en dos jornadas distintas. La iniciativa, impulsada por el grupo de trabajo de maestros de inglés de las escuelas rurales de la comarca y el consell comarcal, ha congregado esta edición a un total de 340 alumnos y unos cuarenta profesores de Primaria de 19 poblaciones de la comarca. La jornada se ha celebrado en dos viernes consecutivos, el día 17 de octubre fue para los alumnos del ciclo medio y el día 24 fue el turno del ciclo superior.

Ambas jornadas contaron con una representación de la obra de teatro Tarzan, en el Local Social de Algerri a cargo de la compañía IPA Producctions, especializada en teatro escolar en inglés y con la participación de los alumnos en el escenario. Después de comer en la zona deportiva de la localidad, fue el momento de iniciar la Welcome to the Jungle Gymkhana, en inglés como lengua vehicular. Se establecieron controles con juegos en distintos espacios de la localidad (plazas, escuela o la iglesia, entre otros), organizados y dinamizados por los teachers. Los alumnos tuvieron que superar las pruebas, bailar una danza tribal o participar en una historia del chamán con el único objetivo de conseguir el premio final, que era encontrar la mona Cheetah.

El objetivo principal del English Day comarcal es la mejora de la competencia lingüística en esta lengua de una forma diferente fuera de las aulas. Asimismo, se promueve el vínculo entre alumnos y docentes de inglés de las distintas escuelas rurales de la comarca y pueden descubrir y conocer el pueblo que de forma rotativa acoge la jornada. Esta se celebra en una localodad diferente de la Noguera en cada edición, entre las que forman parte de una zona de escolarización rural.