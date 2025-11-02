Lleida aborda el reto eléctrico

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Progreso, equilibrio, diálogo y consenso fueron algunas de las palabras más repetidas el jueves a lo largo de la mesa de debate celebrada en la Llotja en torno a las infraestructuras eléctricas para el desarrollo económico y social de Lleida, organizada por Red Eléctrica y Grup SEGRE.

“Lleida está en la planificación vigente (de Redeia) y estará en la futura”, manifestó Trinidad Sala, delegada de la compañía estatal en Catalunya. En este punto, añadió, “necesitamos no solo la colaboración púbico-privada sino también la parte social. Hay que buscar consensos entre todos” para diseñar el futuro eléctrico de Lleida y de Catalunya. Lo dijo en un contexto en el que la planificación de la red de transporte de energía 2026-2030 está en trámite de audiencia pública y alegaciones, mientras todavía está en pleno desarrollo la proyección 2021-2025. En este sentido, Sala remarcó que actualmente se está desarrollando la renovación y la ampliación de dos grandes ejes eléctricos que son las líneas Mangraners-Espluga-Begues y Peñalba-Mangraners, mientras que para el próximo plan quinquenal se ha puesto sobre la mesa el refuerzo de la línea Mequinensa-Torres de Segre-Albatàrrec-Mangraners. La delegada resaltó que el ritmo de las tramitaciones de estos proyectos marca su desarrollo y, por ejemplo, la línea Mangraners-Begues “comenzó a tramitarse en 2012”, por lo que “necesitamos agilizar las tramitaciones. A veces llegan tarde y lo diseñado ya no es suficiente” para cubrir la demanda, puntualizó.

Junto a Trinidad Sala, el subdelegado del Gobierno en Lleida, Jose Crespín; la teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana de la Paeria, Begoña Iglesias, y el presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó, coincidieron en que el momento actual es clave para la definición de la red eléctrica que marcará el progreso en Lleida en los próximos años. Crespín dijo que el nuevo POUM de la capital contempla la construcción de 26.000 nuevas viviendas, con un consumo mínimo de 3.200 kWh cada una, a las que se deben sumar nuevas industrias y polígonos como Torreblanca. El aumento del consumo requerirá más generación y transporte eléctrico, remarcó, a lo que añadió que “ahora es el momento en el que todos, incluidos los ayuntamientos, deben hacer sus aportaciones al próximo plan quinquenal” de planificación eléctrica.

Por su parte, Begoña Iglesias destacó que en este contexto “lo primero que hay que hacer es explicar muy bien” qué se proyecta, de qué modo se hace y por qué. “Por el municipio de Lleida no solo pasan las infraestructuras de Red Eléctrica, sino que también hay empresas privadas que desarrollan proyectos como parques solares” y afectan el territorio. Añadió que el llamado Proencat (Prospectiva Energética de Catalunya), que marca la transición energética de Catalunya hasta 2025, contempla la descarbonización de amplios sectores de actividad, por lo que “Lleida está esperando a que se ponga orden”, algo que podría lograrse con el próximo Plater (plan territorial sectorial que ordenará las energías renovables en Catalunya). Emplazó, en este sentido, a utilizar en lo posible las infraestructuras eléctricas ya existentes y soterrar las nuevas para reducir su impacto. Y señaló que la línea Mangraners-Begues es un ejemplo de diálogo entre Paeria, Generalitat y Red Eléctrica: “El proyecto inicial pasaba por toda l’Horta de Lleida” y se ha corregido, señaló.

El presidente de la Cámara de Comercio indicó que “para que haya actividad económica se requiere suelo industrial, agua, talento y energía” y advirtió que “hay empresas que no pueden ampliar su actividad por falta de energía”. Criticó además los microcortes que sufren las industrias, “que tienen un gran impacto a nivel de producción y que pueden dañar los equipamientos” y afirmó que “las empresas creemos en la transformación energética”, por lo que muchas “apuestan por el autoconsumo”. Jaume Saltó aseguró que el Urgell y la zona industrial de Tàrrega es actualmente una de las que más problemas registran en el suministro eléctrico y pidió ampliar la red.

La delegada de Red Eléctrica, también Redeia, señaló que “hay más actores” en el sector eléctrico y que la compañía es operadora y asume el transporte eléctrico, mientras que es ajena a la generación y la distribución.

“El riesgo cero no existe, pero el sistema es robusto”

“El sistema que tenemos, la red de transporte, es robusto. Red Eléctrica funciona desde hace 40 años. El modelo TSO (Operador del Sistema de Transmisión) está replicado en 22 de los 27 países de la comunidad europea”, explicó ayer la delegada del operador estatal en Catalunya, Trinidad Sala al ser preguntada por la posibilidad de un nuevo apagón como el del 28 de abril. Señaló que la compañía “ya ha dado sus explicaciones” y detalló que “el riesgo cero no existe porque el coste sería infinito. Pero en 40 años no hemos tenido ningún otro apagón así”, afirmó. Durante su intervención en la jornada de Red Eléctrica y SEGRE, Sala señaló que “el suministro eléctrico está garantizado con las disponibilidades que hay en la red” y recordó que cuatro agentes intervienen en el sistema eléctrico: “el operador, los generadores, el transporte y los distribuidores”. Red Eléctrica asume el primero y el tercero, explicó, al tiempo que recordó que los clientes con una demanda de menos de 50 mW “van todos a distribución”, mientras que los que tienen un consumo superior están conectados a la red de transporte.

Torreblanca, el próximo gran reto industrial

El desarrollo del polígono de Torreblanca-Quatre Pilans es a todas luces el próximo gran reto industrial en Lleida y su entorno. La teniente de alcalde Begoña Iglesias aseguró durante la mesa de debate de Red Eléctrica y SEGRE que la red actual no podría cubrir las necesidades del futuro polígono y que la operadora trabaja para suministrar la futura demanda. De hecho, la Generalitat anunció en octubre que presentará una alegación a la nueva planificación de la red de transporte de energía 2026-2030 en la que pedirá una nueva subestación para el futuro polígono de Torreblanca-Quatre Pilans, al considerar que la potencia prevista es insuficiente. El subdelegado del Gobierno, Jose Crespín, opinó que “el éxito” de Torreblanca no será solo su construcción sino “el despliegue de la infraestructura necesaria” para ponerlo en marcha.

La delegada de Redeia en Catalunya, Trinidad Sala, explicó que las infraestructuras que se desarrollan responden a las solicitudes del territorio y que requieren consenso. “Algunas líneas eléctricas tienen 50 años o más y deben renovarse. Pero cada proyecto tiene su propio objetivo concreto”. Además, remarcó que las empresas siguen actualmente la senda de la descarbonización, lo que implicará más consumo eléctrico y afirmó, en respuesta a intervenciones de los alcaldes, que Red Eléctrica colabora y “apuesta” por las comunidades energéticas. Crespín manifestó que “el progreso es sinónimo de electricidad”.