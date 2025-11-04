La dermatosis deja sin aves la Fira de la Perdiu, que expondrá jaulas vacías

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La centenaria Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià celebra este domingo una nueva edición sin perdices ni ningún otro tipo de aves, debido a las medidas sanitarias adoptadas por la conselleria de Agricultura para afrontar la crisis de la dermatosis nodular. Según el alcalde, Xavier Terré, es la primera vez en la historia del certamen en que no se expone ningún ave, ya que en 2006, durante el episodio de gripe aviar pudieron exponer sólo perdices. Tarré indicó que esta decisión ha sido un duro golpe, tanto los expositores que esperan cada año la feria, como para el consistorio, ya que “comportará pérdidas importantes para todos”. Por esta razón, durante la jornada se harán actos reivindicativos exponiendo paradas y jaulas vacías como protesta. “Es difícil de entender que no podamos exponer aves por una enfermedad que afecta a las vacas”, añadió el primer edil. No obstante, la feria acogerá un centenar de paradas de productos de proximidad y artesanos, además de actos lúdicos con referencia al ave protagonista de la feria para todos los públicos. Es un certamen que congrega a numeroso público y en su edición de 2024 superó los más de 10.000 visitantes. La antigua Fira de Sant Martí se llama Fira de la Perdiu desde 1984.