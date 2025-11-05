Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Agramunt han llevado a término este miércoles una operación antidroga en el casco antiguo de esta localidad del Urgell. La intervención, en la calle Estudis Vells, se enmarca en la lucha contra los delitos contra la salud pública y ha culminado con la detención de dos personas.

La Unidad de Investigación de Cervera ha llevado a cabo la actuación, realizando una entrada y cacheo con orden judicial que ha contado con el apoyo de varias unidades especializadas, entre las cuales destacan el ARRO, la Unidad Canina y la USC, así como efectivos de la Policía Local de Agramunt. El operativo ha permitido localizar y decomisar material y sustancias relacionadas con el tráfico de drogas.

Un importante decomiso de sustancias estupefacientes

Durante el cacheo, los agentes han encontrado y requisado un kilogramo de cocaína en roca. Además, se han decomisado 928 gramos de hachís, varias sustancias utilizadas para cortar la droga, una báscula de precisión para pesar las dosis, una pistola simulada y un total de 11.000 euros en efectivo presuntamente procedentes de la venta de sustancias estupefacientes.

Detenciones y procedimiento judicial en curso

Los dos detenidos han sido trasladados al Área de Custodia de Detenidos de la Comisaría de Balaguer, donde permanecerán hasta que pasen a disposición judicial en las próximas horas. Según fuentes oficiales, los arrestados están acusados como presuntos autores de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.

Las autoridades han informado de que la investigación continúa abierta y no descartan nuevas actuaciones relacionadas con este caso.