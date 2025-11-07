SEGRE

Puigverd de Lleida quiere reforzar la seguridad en las fiestas

Redacció

La alcaldesa de Puigverd de Lleida, Úrsula Barrufet, y varios concejales, el jefe de los Mossos d'Esquadra en el Segrià, Xavier Ribelles, y jóvenes de la localidad se reunieron ayer para abordar la mejora seguridad en fiestas y verbenas para evitar sucesos como el apuñalamiento que hubo el pasado fin de semana. Se plantean adoptar medidas como incrementar la iluminación, utilizar detectores de metales o solicitar la documentación.

