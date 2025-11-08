Ladrones con 179 antecedentes en Solsona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido recientemente a dos hombres y una mujer, de 54, 43 y 39 años, como presuntos autores de tres delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, al robar 4.200 euros en productos de supermercados de Solsona y Berga. Los tres acumulan 179 antecedentes policiales. Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando los agentes recibieron el aviso de un intento de robo en un establecimiento de Solsona. Según la policía, un hombre y una mujer habrían entrado en el establecimiento mientras una tercera persona esperaba fuera en un vehículo. Mientras la mujer realizaba una pequeña compra en la única caja abierta, el hombre habría intentado pasar por una caja cerrada con un carrito lleno de productos. Sin embargo, el carro quedó atascado. Los sospechosos huyeron dejando atrás los productos.