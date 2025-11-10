Cerca de 8.000 personas visitan una Fira de la Perdiu sin aves por la demartosis

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Cerca de 8.000 personas visitaron ayer Vilanova de Meià en una nueva edición de la Fira de la Perdiu con la particularidad de que por primera vez en su historia centenaria este año no se expuso ni vendió ningún tipo de ave debido a los brotes de dermatosis nodular en el ganado bovino. Según el alcalde, Xavier Terré, en otras ediciones la Fira ha llegado a reunir a más de 12.000 visitantes. Congregó a un centenar de expositores de productos de proximidad y artesanos. El alcalde señaló que la decisión de la conselleria de Agricultura ha sido “un duro golpe” para la economía local y “también para muchos expositores que llevan viniendo a la feria toda si vida”, incidió. “No entendemos por qué una enfermedad que afecta a las vacas puede tener consecuencias sanitarias en las aves”, puntualizó el alcalde. “Justificaron que los contagios pueden ser por contacto, pero lo cierto es que en 2006, año en que se produjo la gripe aviar, nos permitieron la venta y exposición de perdices”.

“Estamos indignados porque no tiene nada que ver una enfermedad de vacas con las perdices”, dijo Terré. De hecho, como acto de protesta contra esta “medida estricta” el ayuntamiento expuso varias jaulas de aves vacías. “También han venido algunos expositores que participaban en la venta y el concurso de animales y ha habido visitantes despistados que preguntaron por los estands de las aves exóticas”. El alcalde indicó que se ha dado información suficiente y cobertura mediática para informar a los asiduos al certamen.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, visitó la centenaria Fira de la Perdiu, antiguamente conocida como la Fira de Sant Martí, para apoyar a ayuntamiento y expositores de aves. La conselleria de Agricultura dio por contenidos el viernes los focos de dermatosis tras quince días sin casos.