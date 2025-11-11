Localizan la ternera que se escapó en Balaguer tras un mes de búsqueda

Después de un mes de búsqueda, los Agentes Rurales localizaron y sacrificaron la ternera de raza betizu que se escapó del matadero de Balaguer el pasado 7 de octubre, cuando iba a ser sacrificada. El animal, de dos años, había puesto en riesgo la seguridad de personas, vehículos y propiedades durante su deambulación por la comarca de la Noguera. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la fuga, los Agentes Rurales desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda. La orografía y el carácter esquivo del animal dificultaron su localización. En las labores de rastreo participaron agentes de la comarca, con el apoyo de drones de la Unidad UAS, del Grupo de Soporte Aéreo y del grupo especial de captura de animales. A pesar de los esfuerzos iniciales, la ternera permaneció desaparecida hasta el pasado 4 de noviembre.

El animal fue finalmente localizado en una zona de cultivo del término de Gerb, momento en el que se montó un dispositivo especial de captura. La intervención, que tuvo lugar esa misma noche, contó con la participación del grupo de captura de animales de los Agentes Rurales. Fuentes de los rurales dijeron que la ternera fue sacrificada por razones sanitarias. El cadáver fue trasladado a una incineradora para su destrucción, cumpliendo con los protocolos de seguridad y sanidad vigentes.

Se trata de un ejemplar astado, no habituado al entorno natural, cuya presencia podía causar accidentes de tráfico, especialmente en la C-12. La situación generó preocupación debido al riesgo de contagio de enfermedades como la dermatosis nodular, especialmente por la existencia de una abundante cabaña de ganado bovino tanto de leche como de carne en esta zona de la Noguera.