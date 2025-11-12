Estorninos: espectáculo y molestias

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Miles de estorninos han vuelto a Mollerussa y sus alrededores. Para muchos vecinos, las formas que dibujan las bandadas en el cielo al atardecer son un espectáculo admirable. Para otros, en cambio, el regreso trae consigo ruido, suciedad y malos olores por las deposiciones de estas aves. Entre los más afectados están los residentes de la avenida del Canal, donde estos pájaros vuelven a utilizar las zonas con árboles como dormidero.

El suelo, el mobiliario urbano y las fachadas de la zona amanecen de nuevo salpicados de excrementos y restos de aceitunas que las aves dejan caer tras alimentarse. Varios vecinos señalan que los momentos críticos son a partir de las cinco de la tarde y a primera hora de la mañana, coincidiendo con la llegada y la salida de las bandadas. A esas horas “llueven” extrementos y el estruendo de los reclamos se hace ensordecedor. La situación ha motivado nuevas protestas y la petición de una actuación inmediata.

El ayuntamiento de Mollerussa ha anunciado una primera acción de limpieza urgente en los puntos más afectados esta misma semana, con refuerzos de baldeo y retirada de residuos para mitigar el impacto en aceras, calzadas y mobiliario. Además, el consistorio retomará las campañas de poda selectiva en el arbolado con el objetivo de reducir los dormideros y mejorar la seguridad peatonal, una medida que avanzó ya en el pleno de la semana pasada.

En los últimos años, el municipio ha ensayado distintas medidas para reducir los estorninos: ahuyentarlos con pirotecnia (2022) o con altavoces con sonidos de rapaces (2023) y mediante poda dirigida. La nueva intervención de poda ha sido adjudicada a Parc i Jardins de Catalunya SL por 18.126 euros, y se llevará a cabo de forma coordinada con los trabajos de limpieza para maximizar su efectividad. El consistorio anunciará en breve el calendario de poda así como las zonas afectadas.

El singular ballet aéreo de los estorninos, tan celebrado por algunos, vuelve a plantear el reto de compatibilizar el fenómeno natural con la convivencia urbana.