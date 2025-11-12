Plantan un árbol en memoria del activista cultural ‘Maki’

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La asociación Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa-Golmés celebró el pasado domingo la quinta Jornada Pro Banqueta con un emotivo homenaje a Albert Escolà Ginés, conocido como Maki y fallecido en un accidente de tráfico. Fue gestor de la sala One durante casi dos décadas, activista cultural y colaborador de la entidad. El acto en su memoria reunió a más de 300 personas, entre ellas numerosos amigos y familiares del homenajeado, que quisieron acompañar a la organización en un reconocimiento público a su figura y a su compromiso con la vida social y cultural.

La jornada empezó a las nueve de la mañana. Los asistentes se concentraron y caminaron desde la calle Belianes hasta el Salt del Duran, donde se llevó a cabo el homenaje. A su llegada, los participantes compartieron un desayuno popular y, acto seguido, plantaron un árbol de homenaje a Maki, como símbolo de arraigo y memoria colectiva. En un ambiente de respeto y complicidad, se recordó su trayectoria y su implicación constante con las iniciativas vecinales, aspectos de su vida que, según remarcaron los organizadores, lo convirtieron en un referente querido.

Con esta quinta edición, la Jornada Pro Banqueta volvió a reunir a ciudadanía y entidades en torno a un objetivo común: mantener vivos los espacios de encuentro y convivencia del entorno del Salt del Duran. Cabe destacar que la entidad se encarga de mantener y plantar árboles en esta zona, que es un pulmón verde para la capital y municipios próximos. La elevada participación y el acompañamiento cercano de familiares y amistades subrayaron el impacto que Escolà dejó en la comunidad. El árbol plantado quedará como testimonio duradero de ese legado y como lugar de recuerdo.