Un grave accidente con tres vehículos implicados corta la C-55 en Riner

El accidente se ha producido a la altura del punto kilométrico 72

Una ambulancia del SEM

Lluís Serrano
segre

Un grave accidente con tres vehículos implicados obliga a cortar este viernes por la tarde la C-55 a Riner, en el Solsonès. El choque se ha producido cuando faltaban pocos minutos para las dos y media a la altura del punto kilométrico 72 y en el lugar trabajan cinco dotaciones de los Bombers, patrullas de los Mossos y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

