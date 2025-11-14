Los parques, protagonistas del concurso de pintura rápida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Parques, toboganes, columpios y fuentes públicas y ornamentales en entornos verdes de la trama urbana. Son los elementos que mayoritariamente ocupan el imaginario infantil de Solsona en cuanto a espacios públicos de juego se refiere, según se desprende de los dibujos que han participado en el tercer concurso de Pintura Rápida infantil de la capital del Solsonès. Los dibujos están expuestos en la sala del Campanar del Museu de Solsona hasta el domingo. Lia Borràs, en la categoría de 3a 5 años; Sira Ballespí, en la de 6 a 9 años, y Lluc Parcerisa y Pol Serral, ex aequo, en el grupo de 10 y 11 años, han sido los ganadores de esta tercera edición del concurso de pintura rápida infantil.