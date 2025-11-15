Herido por un disparo accidental con una pistola antigua en La Ràpita

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 39 años resultó herido en el abdomen por un disparo accidental de una pistola antigua el jueves en La Ràpita, núcleo de Vallfogona de Balaguer, según ha podido saber este periódico. El herido fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde fue intervenido de urgencia y se recupera favorablemente. Por su parte, los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias de investigación para esclarecer el suceso y todo indica que fue un accidente.

Los hechos ocurrieron el jueves al mediodía en el interior de una casa de La Rápita cuando, al parecer, dos familiares, que serían padre e hijo, estaban ordenando un armario y cogieron una pistola antigua que había en el interior y, cuando la manipulaban, se les disparó accidentalmente. El hijo, de 39 años, recibió el tiro en la zona abdominal.

Los Mossos d’Esquadra fueron alertados a las 13.45 horas, a través del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de que había un hombre herido por arma de fuego en el CAP de Balaguer, según informó un portavoz de la Policía catalana. Posteriormente, el herido fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova, donde fue intervenido de urgencia. El hombre permanecía ayer ingresado en planta y su evolución era favorable, según indicaron fuentes solventes.

Indagaciones

Por su parte, la Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Balaguer abrió diligencias para esclarecer lo ocurrido y todo indica que el incidente fue un accidente. Los agentes se entrevistaron con los dos implicados y, al parecer, han decomisado preventivamente el arma. En este tipo de casos, indagan si el arma está en regla y se dispone de la licencia correspondiente. La investigación está en una fase inicial y también se ha puesto el caso en conocimiento del juzgado de guardia de Balaguer.