Un pueblo de Lleida sirve el menú de la escuela a personas mayores: “amortizamos la cocina y utilizamos productos de proximidad”

Puré de calabaza, macarrones y fruta. Ese fue el primer menú elaborado en el comedor escolar de la escuela de Corbins que ayer se sirvió a vecinos de la tercera edad. En total, se repartieron 9, aunque se prevé que la media diaria sea de una decena, según explicó el alcalde, Jordi Verdú.

El coste es de un poco más de 6 euros, se distribuye de lunes a viernes y está destinado a personas que viven solas o no pueden cocinar. El ayuntamiento promueve este servicio, del que se encarga la Associació de Jubilats i Jubilades del pueblo, ya que el lugar de reparto, el Casal d'Avis, está al lado del colegio. Los envases ya preparados se comenzaron a dispensar a partir de las 12 del mediodía.

La comida que se da tanto a los niños de la guardería y de la escuela como a los mayores se elabora cada día en la cocina del colegio. La cocinera y los monitores son trabajadores de la empresa 7itria, explicó Verdú.

Elabora cada día entre 85 y 90 menús de los que la escuela se queda unos 65, la llar d’infants 10 y el resto se destina a los mayores que lo solicitan, “siempre contando que habrá de sobra”, explicó Verdú. “Los responsables de la llar de jubilats vienen a buscarlos a la escuela para distribuirlos entre las personas que lo soliciten previamente cada semana, aunque no cerramos la puerta a nadie y tenemos la cocinera, el espacio, el material y las infraestructuras para poder hacer menús diarios y servirlos a todos los que lo pidan”, puntualizó el alcalde.

El menú también se puede llevar a casa a aquellas personas con problemas de movilidad. También se ha proyectado ofrecer el comedor del casal de jubilados para poder disfrutar de las comidas y al mismo tiempo socializar con el vecindario. Verdú indicó que “es una forma de amortizar la cocina y de utilizar productos de proximidad y de kilómetro cero en las comidas”.

Como Corbins, otros municipios como Bovera en 2021, Aitona o Rosselló han puesto en marcha comedores sociales para la tercera edad. Les Borges lo proyecta y Castelldans o Artesa de Lleida lo incluyen en sus centros para mayores.

Movilización por las mejoras en el colegio de Rosselló

La plataforma Rosselló per una Escola Millor y la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de la escuela La Rossella se movilizan hoy a las 8.50 horas a la entrada del centro para exigir mejoras. Se trata de un edificio de los años sesenta que presenta numerosas deficiencias, sobre todo de espacio, ya que en él estudian 275 alumnos, está pensado para acoger una línea y en la actualidad hay dos.

Por su parte, el delegado de Educación en Lleida, Ruben Mansilla, indicó que ya hay una partida de 500.000 euros para las primeras mejoras y que mañana miércoles está prevista una reunión con la AFA, la dirección del colegio, los arquitectos y la conselleria para poder introducir las pertinentes mejoras, licitarlo y ejecutar las obras en un año.

Sin embargo, la AFA asegura que este proyecto es insuficiente, ya que solo prevé la ampliación del comedor, que se ha quedado pequeño para la cantidad de niños que lo utilizan, por lo que es preciso hacer turnos para comer a partir de las 12.30 horas. Añaden que la escuela necesita otras muchas mejoras y que la ampliación del comedor ya fue una promesa que el departamento planteó el pasado año sin que haya habido avances hasta ahora.