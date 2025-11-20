Más de 600 inscritos en un congreso en Balaguer con Josep Pàmies y el neonazi condenado Pedro Varela

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La sede de Dolça Revolució en Balaguer acogerá este próximo fin de semana de la 19 edición del Congreso Ciencia y Espíritu en el que uno de los conferenciantes es Pedro Varela, referente histórico de la extrema derecha española, que acumula cuatro condenas por divulgar ideas supremacistas y genocidas y es el dueño de la librería Europa de Barcelona, centro de propaganda nazi. Otro de los conferenciantes, hay 14 en total, es el horticultor Josep Pàmies —uno de los impulsores de Dulce Revolución— y se ha colgado el cartel de entradas agotadas —el aforo es de 600 personas-. El precio de la inscripción era de 50 euros. Es decir, 30.000 euros en total. “Salud, Historia, Cosmología, Geopolítica y Conciencia. La Última Batalla por la Verdad”, dice el cartel del congreso, si bien en la web también figura la palabra nazismo (ver desglose).

La CGT de Lleida ha dicho, sobre Pedro Varela, que “la presencia de un ponente de ese perfil en un acto público es un paso atrás en la dignificación de la memoria de las víctimas del fascismo”. Su conferencia está programada para el domingo (11.00-12.00 horas). De esta foma, la CGT insta “a los colectivos de Ponent a rechazar cualquier acto, como este, que sirva de plataforma para la difusión de ideas fascistas, y donde participa un conocido militante de la extrema derecha como Pedro Varela. No podemos permitir que Balaguer sea utilizada como escenario para la propaganda del odio, manipulación y desinformación”. Este periódico intentó ayer recabar sin éxito la versión de Josep Pàmies y de los organizadores.

Otros conferenciantes son Ira Landucci, un reconocido terraplanista argentino, o David Parcerisa, que ha puesto en duda la rotación terrestre.

Borran la palabra ‘nazismo’ del cartel pero figura en la web

� “Salud, Historia, Cosmología, Geopolítica, Nazismo y Conciencia. La Última Batalla por la Verdad”. Con esta proclama se presenta el congreso Sin embargo, la palabra nazismo aparace también en el anuncio del congreso en la página web. Aseguran que “nos robaron la salud. Nos reescribieron la historia. Nos vendieron una ciencia sin alma. Nos encerraron en una falsa cosmología. Y ahora, bajo la máscara de la Agenda 2030, pretenden rediseñar la realidad entera”. Finalmente, dicen que “nos reunimos quienes ya no creemos en las versiones oficiales. Médicos silenciados, investigadores marginados, periodistas perseguidos, científicos insumisos y guerreros de la conciencia... todos alzando la voz en una sola dirección: la libertad del ser humano frente al control global”.