El comercio de Balaguer entrega lotes de productos a sus clientes

Las asociaciones de comerciantes del Centre Històric, L’Eix Urgell y L’ACB entregaron ayer los lotes de regalos de su última campaña de promoción. La ganadora del lote del Centre Històric fue Maria Camats; Puri Rodríguez fue la de L’Eix Urgell y Conxi Cabrera, del ACB. Desde las entidades valoraron positivamente la respuesta de la ciudadanía a los sorteos y destacaron la importancia de impulsar iniciativas para reforzar el comercio local. El acto contó con representantes de las tres entidades de comercio de Balaguer.