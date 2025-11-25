Baqueira Beret protagoniza el mejor inicio de temporada de los últimos años con 54 km esquiables

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La estación de esquí Baqueira Beret afronta su mejor apertura en cinco años gracias a las intensas nevadas registradas desde el pasado 20 de noviembre. Con temperaturas que han alcanzado los -15ºC en Cap de Baqueira, la estación aranesa abrirá sus puertas el próximo sábado 29 de noviembre con 40 pistas que suman 54 kilómetros esquiables distribuidos entre las áreas de Baqueira, Beret y Bonaigua.

Las condiciones meteorológicas han sido excepcionalmente favorables. Las primeras nieves significativas llegaron el jueves 20 de noviembre, intensificándose el viernes con acumulaciones de entre 30 y 40 centímetros según la cota. Durante el fin de semana y principios de esta semana, las nevadas intermitentes han continuado, mientras los equipos de pistas trabajaban para acondicionar el terreno. Según las previsiones, se esperan más precipitaciones en los próximos días.

El complejo invernal pondrá en funcionamiento un total de 17 remontes para esta apertura: 12 de los 13 existentes en Baqueira, los telesillas de Teso Dera Mina y Solei, más el TSD Bonaigua en la zona homónima, y los telesillas desembragables Dera Reina y Jesús Serra en Beret. Los responsables de la estación ya trabajan con el objetivo de ampliar la superficie esquiable para el puente de la Constitución, previsto para el 6 de diciembre.

Instalaciones y servicios disponibles para el arranque

Con la inauguración oficial de la temporada, Baqueira Beret activará sus principales servicios en los diferentes núcleos. A partir del 27 de noviembre entrarán en funcionamiento el Wine Bar by Viña Pomal y la Xocolateria Jolonch en la plaza del Fòrum, mientras que el hotel Montarto comenzará a recibir huéspedes el viernes 28.

El día de apertura, el 29 de noviembre, estarán operativos en Baqueira el Moët Winter Lounge, Free Flow Bosque, restaurante Cinco Jotas Grill y el Baqueira Bar 1500. En Beret funcionará el Bar Audeth, mientras que en la zona de Bonaigua estará disponible el bar del mismo nombre. Adicionalmente, la cafetería Häagen Dasz del Centro Comercial de Ruda también iniciará su actividad.

Para los más pequeños, las zonas infantiles BabyBAQUEIRA 1500 y BaByBAQUEIRA 1800 estarán abiertas. Las siete Baqueira Store distribuidas por la estación ofrecerán servicios de alquiler, venta y reparación de material. La oficina de atención al cliente funcionará en horario de 8:15 a 17:45 horas.

Facilidades para los aficionados más previsores

Los esquiadores que deseen adelantarse ya pueden recargar su BaqueiraPASS de temporada a través de la web y aplicación móvil oficial. Este sistema facilita la gestión tanto del pase del titular como el de familiares y amigos de forma cómoda.

La agencia de viajes de Baqueira Beret ya comercializa paquetes y alojamientos para esta temporada, incluyendo las próximas vacaciones navideñas, con las reservas disponibles a través de su sitio web. Con estas excelentes condiciones de nieve, la estación aranesa se posiciona como un destino destacado para los amantes de los deportes de invierno en este inicio de temporada 2025-2026.

Obertura de Boí Taüll, Port Ainé y Espot, el 4 de diciembre

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) prevé inciar la campaña de invierno a partir del 4 de diciembre en Boí Taüll, Port Ainé y Espot. En la primera ha instalado nuevos paravientos para retener la nieve natural, mientras que en las otras dos ha renovado los cabezales de los sistemas de innivación con el fin de ganar eficiencia y reducir consumos de agua y energía.

La principal novedad de FGC será el pase Flexipass, que permitirá entrar sin colas tanto en sus estaciones leridanas como en las de La Molina, Vall de Núria y Vallter, en Girona. Su funcionamiento será similar al del Teletac para pagar peaje en autopistas: requerirá una suscripción anual de 15 euros y permitirá obtener entradas con descuentos y seguro de accidente incluido. Las rebajas serán mayores cuanto más se use y partir del 17º día de esquí no se pagará entrada. Ferrocarrils ha reunido todas sus estaciones bajo una única marca, Pirineu365.