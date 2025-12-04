Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un robo de cable eléctrico en la línea ferroviaria entre Juneda y Puigverd de Lleida ha impedido circular a primera hora de la mañana los trenes de las líneas R13 y R14 por este tramo. Renfe habilitó buses para transportar a los viajeros por carretera entre Lleida y Juneda. El robo se detectó hacia las 3.40 de la madrugada y personal de Adif ha trabajado a lo largo de la noche para recuperar el suministro eléctrico en la catenaria. La circulación en el tramo afectado se ha restablecido a las 8.15 horas.