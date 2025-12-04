Listas las obras para ahorrar energía

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de Alfarràs, La Granja d’Escarp y Seròs han finalizado las obras para primar el ahorro energético que han financiado con los fondos Next Generation y que debían estar listas antes de que finalizara el mes de noviembre para no perder las ayudas. El grueso de las intervenciones comenzaron en verano por lo que los consistorios han tenido que hacer las actuaciones contrarreloj para ejecutarlas en el plazo establecido. Alfarràs tiene listas sus obras, aunque el Estado ha dado un plazo de dos meses más para justificar las intervenciones. “Ha supuesto un esfuerzo gigante”, explicó el alcalde de la localidad, Joan Carles Garcia. Los tres municipios abordaron las reformas con subvenciones del programa DUS 5000, que promueve la UE para municipios de hasta 5.000 habitantes.

En el caso de Alfarràs, la UE había otorgado una ayuda de 4 millones de euros, pero el municipio se vio obligado a renunciar a 2,2 millones ante la imposibilidad de adelantar este dinero sin una garantía de anticipo del importe por parte del Estado. Las actuaciones se centran en la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados de los edificios municipales y la renovación del alumbrado público con luces led, además de cambio de ventanas y mejoras en la climatización.

Por lo que respecta a Seròs, también se han instalado placas fotovoltaicas con baterías en las cubiertas de la escuela, el pabellón polideportivo, el ayuntamiento, el centro cultural, el casal y la llar d’infants. Con los 3,5 millones concedidos por la Unión Europea, además de las placas solares se ha llevado a cabo la mejora energética en el ayuntamiento y el casal y se ha instalado calefacción y aerotermia en el consistorio y el casal. Los fondos DUS 5000 también han servido en Seròs para la peatonalización de las calles Nou y del Pou. Estas dos vías, junto con las calles de la Vila y Major, tendrán plataforma única, ya que se eliminarán las aceras. El ayuntamiento tuvo que solicitar un crédito puente de 1,4 millones con el aval de la Generalitat para sufragar todas sus inversiones. Por lo que respecta a La Granja d’Escarp, también ha finalizado la instalación de placas solares fotovoltaicas para el autoconsumo en la Escola de Sant Jaume, el Centre Cívic, el local social, el ayuntamiento y el polideportivo. Cabe recordar que varios municipios han desistido de recibir más de 6 millones de euros en ayudas europeas, incluido el consell del Urgell, ante la amenaza de no tener listas las obras en el plazo y quedarse sin ellas. Los ayuntamientos han criticado las trabas burocráticas para recibir las subvenciones.